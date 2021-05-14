Источник материала: БT

"Сегодня вручил верительные грамоты в качестве посла Беларуси королеве. Это была очень теплая беседа с Ее Величеством и праздничный повод в лучшей традиции королевского протокола", - написал Максим Ермолович.







Подробности церемонии не сообщаются, но известно, что еще в конце апреля Елизавета II принимала у зарубежных дипломатов верительные грамоты в онлайн-формате по видеосвязи.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посол Беларуси в Великобритании Максим Ермолович вручил верительные грамоты королеве Елизавете II "Сегодня вручил верительные грамоты в качестве посла Беларуси королеве. Это была очень теплая беседа с Ее Величеством и праздничный повод в лучшей традиции...

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