ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол Беларуси в Великобритании Максим Ермолович вручил верительные грамоты королеве Елизавете II

15.05.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Сегодня вручил верительные грамоты в качестве посла Беларуси королеве. Это была очень теплая беседа с Ее Величеством и праздничный повод в лучшей традиции королевского протокола", - написал Максим Ермолович.


Подробности церемонии не сообщаются, но известно, что еще в конце апреля Елизавета II принимала у зарубежных дипломатов верительные грамоты в онлайн-формате по видеосвязи.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сегодня вручил верительные грамоты в качестве посла Беларуси королеве. Это была очень теплая беседа с Ее Величеством и праздничный повод в лучшей традиции...
 
Новости дня
Новости политики
 
А. Лукашенко высказался о восстановлении храма в Будславе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by