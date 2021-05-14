А. Лукашенко высказался о восстановлении храма в Будславе

Источник материала: БT

Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить к ним доступ для простых фермеров. Такое поручение дал сегодня Александр Лукашенко, посещая экорынок под Минском. Располагается он на площадях торгового комплекса "Валерьяново". Многофункциональный центр построили по поручению главы государства. Замысел был простой. Учитывая растущий спрос на биологически чистую продукцию, сделать так, чтобы фермерские продукты попадали на стол горожанам за хорошую цену. Воплощение в жизнь этой идеи было под ответственностью губернатора. Как отметил белорусский лидер, у этого долгостроя была нелегкая судьба: столкнулись и с недобросовестными инвесторами, и все же сегодня экопроект работает без вопросов. Но и без порядка на рынках в целом не обойтись. Хватает и перекупов, и просто недобросовестных конкурентов. С похожей проблемой сталкивались в 90-е. Сегодня проще предупредить, чем потом сражаться.

Обеспечить доступ фермерам на продовольственный рынок



Кстати, пока Президент посещал экорынок, торговый центр работал в обычном режиме, без ограничений для покупателей - посетители даже не ожидали увидеть Президента настолько близко. Покупатели реагировали активно, хотели сделать фото, да и просто поговорить. Ознакомился Александр Лукашенко и с натуральной линией сока.



Ассортимент большой. В этом Александр Лукашенко убедился, пройдя по торговым рядам. Овощи, сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам, фиточаи, свежая зелень, мед, мясные деликатесы на любой вкус! Президент пообщался с фермерами и руководством агропредприятий о том, как развиваются их хозяйства, пользуется ли продукция спросом, устраивают ли условия, и о том, что еще нужно сделать для развития частной инициативы на селе.





Президент о восстановлении храма в Будславе после пожара

И уже по окончании мероприятия, буквально перед отъездом, Президент обратился к одной из самых актуальных тем последнего времени - восстановлению. костела в Будславе.



"Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно, - сказал Президент. - Но эти же "невероятные" опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги".

Александр Лукашенко также уверен, что при восстановлении храма не потребуется "бешеных объемов" работ. "Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь", - обратился глава государства к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.

Таким было поручение губернатору Минской области по восстановлению костела в Будславе. Что касается работы нового экорынка, то и здесь Президент принципиален: работать по справедливости и не допускать нечестной конкуренции и бюрократических проволочек для простых фермеров!





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