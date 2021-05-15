Александр Лукашенко посетил экорынок под Минском

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Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить к ним доступ для простых фермеров. Такое поручение дал накануне Александр Лукашенко, посещая экорынок под Минском. Располагается он на площадях торгового комплекса "Валерьяново". Многофункциональный центр построили по поручению главы государства. Замысел был простой: учитывая растущий спрос на биологически чистую продукцию, сделать так, чтобы фермерские продукты попадали на стол горожанам за хорошую цену.



В ассортименте овощи, cыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам, фиточаи, свежая зелень, мед, мясные деликатесы. Президент пообщался с фермерами и руководством агропредприятий о том, как развиваются их хозяйства, пользуется ли продукция спросом, устраивают ли условия, а также о том, что еще нужно сделать для развития частной инициативы на селе.



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