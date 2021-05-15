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Александр Лукашенко посетил экорынок под Минском
15.05.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить к ним доступ для простых фермеров. Такое поручение дал накануне Александр Лукашенко, посещая экорынок под Минском. Располагается он на площадях торгового комплекса "Валерьяново". Многофункциональный центр построили по поручению главы государства. Замысел был простой: учитывая растущий спрос на биологически чистую продукцию, сделать так, чтобы фермерские продукты попадали на стол горожанам за хорошую цену.
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Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить к ним доступ для простых фермеров. Такое поручение дал накануне Александр Лукашенко, посещая...
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