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МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
15.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Продолжает нарастать конфликт на Ближнем Востоке. За минувшие сутки только в Газе и на Западном берегу Иордана погибли 16 человек. Более шести сотен пострадали. На протяжении всей минувшей ночи палестинцы обстреливали юг Израиля. Десятки ракет были запущены в направлении городов Ашдод, Сдерот и Беэр-Шева. Израиль отвечает своими ударами. Утром Вооруженные силы страны поразили десятки военных объектов радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.
МИД: Беларусь обеспокоена возрастающей напряженностью в нечужом для нас регионе
К скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния решительно призывает МИД Беларуси. При этом в ведомстве подчеркнули, что Беларусь всегда последовательно выступает за примат международного права в межгосударственных отношениях.
Считаем естественным право любого субъекта на защиту. Глубоко убеждены, что как израильтяне, так и палестинцы имеют основополагающее право жить в мире и безопасности. Однако его реализация так же, как и отстаивание своих интересов, должны осуществляться в рамках международного правового поля.
Накал ситуации на Ближнем Востоке вызывает цепную реакцию по всему миру. Столкновениями с полицией завершился пропалестинский митинг в Копенгагене. Всего к акции присоединились около 4 тысяч человек. Группа демонстрантов забросала правоохранителей камнями у здания посольства Израиля. Стражи порядка ответили слезоточивым газом и дубинками. Нескольких активистов задержали.
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Продолжает нарастать конфликт на Ближнем Востоке. За минувшие сутки только в Газе и на Западном берегу Иордана погибли 16 человек. Более шести сотен пострадали. На...
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