Совет ЕС соберется на экстренное заседание по ближневосточному конфликту

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС из-за непростой ситуации на Ближнем Востоке проведут срочные переговоры.

Они состоятся во вторник 18 мая и пройдут в формате видеоконференции.

"Ввиду продолжающейся эскалации между Израилем и Палестиной и жертв среди гражданского населения, что неприемлемо, я созываю внеочередное совещание министров иностранных дел ЕС", – заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что представители стран ЕС обсудят варианты помощи Евросоюза в урегулировании арабо-израильского конфликта.

"Приоритет и обращение ЕС в этом контексте остаются четкими – насилие должно прекратиться сейчас же", – говорится в заявлении Борреля.

Странам объединения придется найти общую позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Ведь некоторые государства, к примеру, Германия, Австрия и Словения открыто поддерживают Израиль, другие страны-члены ЕС призывают израильские власти быть более сдержанными.

Палестино-израильский конфликт

По данным Министерства здравоохранения Палестины, ночью 16 мая в результате израильских авиаударов по городу Газа погибли 26 человек. Всего же с момента обострения конфликта жертвами атаки израильских ВВС на территории Газы стали не менее 200 палестинцев, более 5 тысяч пострадали.

Боевики ХАМАС запускают ежедневно десятки ракет в сторону израильских городов. Ночью атаке подверглись Тель-Авив и Ашдод. Жертвами конфликта в Израиле стали восемь мирных жителей и один военный, более 200 человек получили ранения.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая, когда из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме были выселены нескольких палестинских семей. Начались массовые беспорядки, которые активно подавляла полиция Израиля.

Митинги сменились ракетными обстрелами. По последним данным, из сектора Газа по израильской территории выпущено почти три тысячи ракет. Большинство из них сбила система обороны "Железный купол".

В ночь на пятницу Израиль осуществил самую крупную за неделю военную операцию.

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