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Евгений Лукьянов - новый посол Беларуси в России
16.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
На неделе в президентском графике выдался день большой дипломатии. В Беларусь прибыли послы ряда государств, представляющие разные континенты. Это верный знак: наши национальные интересы не ограничиваются лишь евразийским регионом, а партнеры есть в разных частях света. Многовекторность всегда отличала белорусскую политику. Беларусь всегда была и остается открытой к совместным проектам с любым государством, конечно, если оно уважает выбор белорусского народа.
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На неделе в президентском графике выдался день большой дипломатии. В Беларусь прибыли послы ряда государств, представляющие разные континенты. Это верный знак:...
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