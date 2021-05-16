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Евгений Лукьянов - новый посол Беларуси в России

16.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На неделе в президентском графике выдался день большой дипломатии. В Беларусь прибыли послы ряда государств, представляющие разные континенты. Это верный знак: наши национальные интересы не ограничиваются лишь евразийским регионом, а партнеры есть в разных частях света. Многовекторность всегда отличала белорусскую политику. Беларусь всегда была и остается открытой к совместным проектам с любым государством, конечно, если оно уважает выбор белорусского народа.



Но продуктивный диалог возможен лишь на равных! Это особо подчеркнул Президент, обращаясь к новым руководителям дипмиссий Ирака, Никарагуа, Руанды, Саудовской Аравии, Сьерре-Леоне. Интересы России в Беларуси отныне также представляет новый посол. Им стал Евгений Лукьянов. Нет такой сферы, где бы Минск и Москва не были тесно связаны, но потенциал не исчерпан. Новому главе дипмиссии предстоит стать участником диалога по углублению союзной интеграции. 

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Теги: Минск
 
 
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На неделе в президентском графике выдался день большой дипломатии. В Беларусь прибыли послы ряда государств, представляющие разные континенты. Это верный знак:...
 
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