|
Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта новой Конституции
16.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Активно и неравнодушно. Именно так двумя словами можно описать процесс реформирования Основного закона страны. С середины марта в Беларуси действует Конституционная комиссия. Она сосредоточена на обновлении важного, основополагающего для государства документа. В работу активно включились все, кто хочет сохранить страну. А Александр Лукашенко нацеливает авторитетную команду на максимальную открытость и публичность
Президент: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства
На неделе руководители комиссии инициировали встречу с Президентом. Она промежуточная, чтобы, так сказать, сверить часы. Глобальное и подробное обсуждение впереди. Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта новой Конституции. Причем диалог по новациям будет всенародным.
Комиссия провела уже четыре заседания
Обеспечить его - тоже задача Конституционной комиссии, как и аккумулировать все идеи (а их тысячи) и выработать предложения по изменению Основного закона.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активно и неравнодушно. Именно так двумя словами можно описать процесс реформирования Основного закона страны. С середины марта в Беларуси действует...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)