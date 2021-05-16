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Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта новой Конституции

16.05.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Активно и неравнодушно. Именно так двумя словами можно описать процесс реформирования Основного закона страны. С середины марта в Беларуси действует Конституционная комиссия. Она сосредоточена на обновлении важного, основополагающего для государства документа. В работу активно включились все, кто хочет сохранить страну. А Александр Лукашенко нацеливает авторитетную команду на максимальную открытость и публичность

Президент: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства


На неделе руководители комиссии инициировали встречу с Президентом. Она промежуточная, чтобы, так сказать, сверить часы. Глобальное и подробное обсуждение  впереди. Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта новой Конституции. Причем диалог по новациям будет всенародным. 


Комиссия провела уже четыре заседания

Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта новой Конституции


Обеспечить его - тоже задача Конституционной комиссии, как и аккумулировать все идеи (а их тысячи) и выработать предложения по изменению Основного закона. 

Комиссия провела уже четыре заседания. Подготовлены изменения по разделам, где речь об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством. В пятницу члены комиссии обсудили вопрос о функциях и полномочиях парламента. Работа идет в быстром темпе.

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Активно и неравнодушно. Именно так двумя словами можно описать процесс реформирования Основного закона страны. С середины марта в Беларуси действует...
 
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