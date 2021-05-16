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Активно и неравнодушно. Именно так двумя словами можно описать процесс реформирования Основного закона страны. С середины марта в Беларуси действует Конституционная комиссия. Она сосредоточена на обновлении важного, основополагающего для государства документа. В работу активно включились все, кто хочет сохранить страну. А Александр Лукашенко нацеливает авторитетную команду на максимальную открытость и публичность





Комиссия провела уже четыре заседания

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта новой Конституции Активно и неравнодушно. Именно так двумя словами можно описать процесс реформирования Основного закона страны. С середины марта в Беларуси действует...

На неделе руководители комиссии инициировали встречу с Президентом. Она промежуточная, чтобы, так сказать, сверить часы. Глобальное и подробное обсуждение впереди. Александр Лукашенко анонсировал основательное обсуждение всех статей проекта новой Конституции. Причем диалог по новациям будет всенародным.Обеспечить его - тоже задача Конституционной комиссии, как и аккумулировать все идеи (а их тысячи) и выработать предложения по изменению Основного закона.. Подготовлены изменения по разделам, где речь об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством. В пятницу члены комиссии обсудили вопрос о функциях и полномочиях парламента. Работа идет в быстром темпе.