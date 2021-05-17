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Лукашенко дорожит сложившимися с президентом Казахстана отношениями

17.05.2021 11:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с 68-ым днем рождения. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко пожелал Токаеву здоровья, успехов и плодотворного труда "на благо родины".

"Ваши богатый профессиональный опыт, личные качества, политическая воля и инициативность стали прочной основой успешной государственной деятельности, пользующейся заслуженным уважением и доверием жителей Казахстана", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси отметил, что ему дороги сложившиеся с коллегой отношения и он будет рад "дальнейшему поступательному развитию всего комплекса белорусско-казахстанского сотрудничества, реализации новых возможностей для экономического роста, повышения уровня жизни населения и укрепления независимости наших стран".

Как проведет свой день рождения Токаев

Президент Казахстана уже получил множество звонков и поздравительных телеграмм от зарубежных коллег, однако отмечать день рождения не будет, сообщили в его пресс-службе.

Токаев не планировал никаких праздничных мероприятий в честь своего 68-летия и проведет этот день на работе – сегодня он трудится по своему обычному графику.

"Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений", - отметил пресс-секретарь Токаева Берик Уали в своем Instagram.

Такое решение президента Уали пояснил тем, что в семье Токаева не принято было отмечать дни рождения.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент отметил, что будет рад развитию белорусско-казахстанского сотрудничества для обоюдного экономического роста Беларуси и Казахстана.
 
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