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Фигурантам «дела Тихановского» запросили тюремные сроки

17.05.2021 15:09 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

17 мая в суде Октябрьского района Гродно государственный обвинитель запросил для фигурантов «дела Тихановского» от двух до четырех лет колонии.

Прокурор попросил суд приговорить Дмитрия Фурманова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, Евгения Розниченко — к трем с половиной годам колонии общего режима, Владимира Книгу — к четырем годам колонии строго режима.

Все трое находятся под стражей почти год. Фурманова и Розниченко задержали вместе с Сергеем Тихановским и обвиняют в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок (ст. 342 УК). Книгу и Розниченко также обвиняют в насилии над сотрудниками милиции (ст. 364 УК).

Напомним, что Тихановский был задержан вечером 29 мая во время проведения пикета в Гродно. Судя по трансляции, которая велась в прямом эфире на его канал, в толпе сперва появились провокаторы, а потом буквально за пару минут появился ОМОН.

 
Теги: Гродно
 
 
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17 мая в суде Октябрьского района Гродно государственный обвинитель запросил для фигурантов «дела Тихановского» от двух до четырех лет колонии.
 
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