Фигурантам «дела Тихановского» запросили тюремные сроки

17 мая в суде Октябрьского района Гродно государственный обвинитель запросил для фигурантов «дела Тихановского» от двух до четырех лет колонии.

Прокурор попросил суд приговорить Дмитрия Фурманова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, Евгения Розниченко — к трем с половиной годам колонии общего режима, Владимира Книгу — к четырем годам колонии строго режима.

Все трое находятся под стражей почти год. Фурманова и Розниченко задержали вместе с Сергеем Тихановским и обвиняют в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок (ст. 342 УК). Книгу и Розниченко также обвиняют в насилии над сотрудниками милиции (ст. 364 УК).