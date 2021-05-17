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Пашинян позвонил Лукашенко

17.05.2021 15:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран - Беларуси и Армении, обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах", - говорится в сообщении.

В среду 19 мая в столице Таджикистана состоится заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. В связи с этим лидеры двух стран затронули положение дел на армяно-азербайджанской границе.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян написал письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором обратился за военной помощью.

По информации армянских военных 12 мая военные Азербайджана попытались на одном из приграничных участков области провести работы "по уточнению границ". Официальный Ереван счел эти действия провокацией со стороны Баку.

 
Теги: Минск
 
 
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Предметом обсуждения лидеров Армении и Беларуси стала обстановка в регионе, в том числе, отношения с Азербайджаном.
 
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