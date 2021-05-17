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Президент подписал закон по вопросам обеспечения нацбезопасности и закон о госзащите

17.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства сегодня подписал два важных документа.  Это закон  по вопросам обеспечения национальной безопасности и закон о государственной защите. 

Последний документ  расширяет круг лиц, подлежащих госзащите, например, это военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, сотрудники Службы безопасности Президента  и Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и близкие вышеперечисленных лиц. Таким образом, меры защиты можно будет применять к любому человеку, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к госслужащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их родным.  

Документ по вопросам обеспечения нацбезопасности вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций. Уточняются условия и пределы применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники. Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов  не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.  Кроме того, органы внутренних дел  наделяются правом  применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.


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Глава государства сегодня подписал два важных документа.  Это закон  по вопросам обеспечения национальной безопасности и закон о государственной защите.  ...
 
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