Президент подписал закон по вопросам обеспечения нацбезопасности и закон о госзащите

Источник материала: БT

Глава государства сегодня подписал два важных документа. Это закон по вопросам обеспечения национальной безопасности и закон о государственной защите.

Последний документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите, например, это военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, сотрудники Службы безопасности Президента и Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и близкие вышеперечисленных лиц. Таким образом, меры защиты можно будет применять к любому человеку, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к госслужащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их родным.

Документ по вопросам обеспечения нацбезопасности вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций. Уточняются условия и пределы применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники. Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.





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