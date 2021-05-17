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Состоялся телефонный разговор А. Лукашенко и Н. Пашиняна
17.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Несколько минут назад завершился телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Ожидаем информации о подробностях разговора в ближайшее время и обязательно расскажем в следующих выпусках.
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Несколько минут назад завершился телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом...
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