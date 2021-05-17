Состоялся телефонный разговор А. Лукашенко и Н. Пашиняна

Источник материала: БT

Несколько минут назад завершился телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Он состоялся по инициативе армянской стороны. Ожидаем информации о подробностях разговора в ближайшее время и обязательно расскажем в следующих выпусках.





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