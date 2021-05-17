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Президент Беларуси поздравил короля Норвегии Харальда V с Днем Конституции
17.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и весь норвежский народ с национальным праздником - Днем Конституции.
Глава государства отметил, что Норвегия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси в регионе Северной Европы. "Приятно видеть, что достигнутый высокий уровень двусторонней торговли выдержал испытание пандемией, - говорится в поздравлении. - Минск заинтересован в продолжении прагматичного диалога с Осло на принципах взаимного уважения. Рассчитываем на сохранение конструктивного сотрудничества в различных отраслях и совместную работу на международных площадках".
Белорусский лидер выразил уверенность, что Норвегия будет достойно исполнять почетные и ответственные обязанности непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
Александр Лукашенко пожелал Харальду V крепкого здоровья и новых свершений, а норвежскому народу - мира и согласия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и весь норвежский народ с национальным праздником - Днем Конституции. Глава...
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