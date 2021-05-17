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Президент Беларуси поздравил короля Норвегии Харальда V с Днем Конституции

17.05.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и весь норвежский народ с национальным праздником - Днем Конституции.

Глава государства отметил, что Норвегия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси в регионе Северной Европы. "Приятно видеть, что достигнутый высокий уровень двусторонней торговли выдержал испытание пандемией, - говорится в поздравлении. - Минск заинтересован в продолжении прагматичного диалога с Осло на принципах взаимного уважения. Рассчитываем на сохранение конструктивного сотрудничества в различных отраслях и совместную работу на международных площадках".

Белорусский лидер выразил уверенность, что Норвегия будет достойно исполнять почетные и ответственные обязанности непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Александр Лукашенко пожелал Харальду V крепкого здоровья и новых свершений, а норвежскому народу - мира и согласия.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Норвегии Харальда V и весь норвежский народ с национальным праздником - Днем Конституции. Глава...
 
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