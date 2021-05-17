ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков

17.05.2021 17:09 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сегодня Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», касающийся работы силовиков. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

В документе определяется, что деятельность сотрудников силовых ведомств является гласной в той мере, в которой это не противоречит требованиям законодательства.

Закон конкретизирует основания для личного досмотра граждан, досмотра их вещей и транспортного средства. Теперь, например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании. 

Уточняется, в каком случае силовики могут применять физическую силу, спецсредства, оружие, боевую и специальную технику. Если применение данных мер осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность сотрудников силового ведомства, силовики не несут ответственность за причиненный вред.

Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Силовикам предоставляется право запрещать гражданам вести видеозапись, кино- и фотосъемку «для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности», а также звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Как пишет пресс-служба, данные изменения вступают в силу через месяц после официального опубликования закона.

Напомним, несмотря на определенный спад протестной активности, силовики продолжают задерживать белорусов: в апреле арестованы более трех сотен граждан, 210 из которых были осуждены по административным делам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», касающийся работы...
 
Новости дня
Новости политики
 
Пашинян позвонил Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by