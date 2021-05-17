Лукашенко подписал закон, расширяющий права силовиков

Сегодня Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», касающийся работы силовиков. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

В документе определяется, что деятельность сотрудников силовых ведомств является гласной в той мере, в которой это не противоречит требованиям законодательства.

Закон конкретизирует основания для личного досмотра граждан, досмотра их вещей и транспортного средства. Теперь, например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании.

Уточняется, в каком случае силовики могут применять физическую силу, спецсредства, оружие, боевую и специальную технику. Если применение данных мер осуществляется в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность сотрудников силового ведомства, силовики не несут ответственность за причиненный вред.

Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.

Силовикам предоставляется право запрещать гражданам вести видеозапись, кино- и фотосъемку «для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности», а также звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Как пишет пресс-служба, данные изменения вступают в силу через месяц после официального опубликования закона.