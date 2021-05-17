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США создали секретную армию – СМИ

18.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Пентагон за последние десять лет создал внушительную секретную армию, которая насчитывает порядка 60 тысяч человек, сообщило издание Newsweek после проведенного собственного расследования.

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Солдаты или герои Marvel: как Пентагон создает армию будущего?

По информации журнала, число бойцов данного военного формирования в десять раз больше количества подпольных сотрудников ЦРУ.

Согласно публикации, "тайные" солдаты работают как внутри США, так и за ее пределами. В этой программе также участвуют около 130 частных компаний, которые каждый год тратят на нее свыше 900 миллионов долларов.

Как считает журнал, тайное формирование Вашингтону нужно не только для борьбы с террористическими угрозами, но и для увеличения возможностей в гибридной войне с Китаем и Россией.

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Теги: Минск
 
 
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По информации журнала, число бойцов данного военного формирования в десять раз больше количества подпольных сотрудников ЦРУ.
 
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