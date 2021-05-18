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МИД Литвы: обвинения о геноциде белорусов – попытки Минска оправдать собственные действия
18.05.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на обвинения со стороны Минска о геноциде белорусов и заявило, что это «жалкие попытки» исказить историю. Об этом
«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», - сказали литовские дипломаты.
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9 апреля Генеральная прокуратура Беларуси
В середине мая генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что удалось установить данные о все еще живых «нацистских преступниках», которые осуществляли преступления в Литве и в Польше.
«У нас есть информация о все еще живых нацистских преступниках, которые были в списках и участвовали в деятельности карательных батальонов. Прежде всего – в литовских батальонах SS и (в польской организации – BNS) «Армия Крайова», - заявил Швед.
Он отметил, что сейчас готовятся материалы, которые будут направлены в Литву и Польшу для того, чтобы государства привлекли к ответственности виновных (по данным Шведа, они еще живы).
Также Генпрокуратура Беларуси планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны.
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Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на обвинения со стороны Минска о геноциде белорусов и заявило, что это «жалкие попытки» исказить историю. Об...
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