МИД Литвы: обвинения о геноциде белорусов – попытки Минска оправдать собственные действия

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на обвинения со стороны Минска о геноциде белорусов и заявило, что это «жалкие попытки» исказить историю. Об этом сообщает Delfi.

«В последнее время заявления представителей белорусского режима уже не удивляют. Жалкая попытка исказить и политизировать болезненные вопросы истории, как и заявление о попытке организовать перевороты и тому подобное, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека в эти дни в Беларуси, избежать ответственности за ухудшение двухсторонних литовско-белорусских отношений, оправдать собственные решения во внутренней политике в тоталитарном духе», - сказали литовские дипломаты.

Ранее

9 апреля Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси «в целях социальной и исторической справедливости» и признания страны пострадавшей от геноцида.

В середине мая генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что удалось установить данные о все еще живых «нацистских преступниках», которые осуществляли преступления в Литве и в Польше.

«У нас есть информация о все еще живых нацистских преступниках, которые были в списках и участвовали в деятельности карательных батальонов. Прежде всего – в литовских батальонах SS и (в польской организации – BNS) «Армия Крайова», - заявил Швед.

Он отметил, что сейчас готовятся материалы, которые будут направлены в Литву и Польшу для того, чтобы государства привлекли к ответственности виновных (по данным Шведа, они еще живы).

Также Генпрокуратура Беларуси планирует представить в международные трибуналы доказательства, чтобы начать процедуру официального признания геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны.