Лукашенко рассказал, за что отвечает Совет безопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. В Совет безопасности республики входят не только представители силового блока, заявил белорусский лидер на специальном совещании во Дворце Независимости.

По его словам, заседание Совета безопасности проводится, чтобы обсудить повышение роли данного государственного органа в жизни страны после того, как был подписан президентский декрет , конкретизирующий его роль в случае чрезвычайных ситуаций.

Александр Лукашенко отметил, что это касается вопросов защиты суверенитета, конституционного строя, поддержания мира в обществе, сохранению территориальной целостности и противостояния экстремизму и террору.

После чего добавил, что возможности Совета безопасности должны отвечать рискам и угрозам, которые возникают перед государством в настоящее время.

О составе Совбеза

"Тем, кто сегодня рефлексирует в сетях и мессенджерах на новый декрет и не владеет вопросом, объясню. Совет безопасности – это не одни силовики", – заверил он.

Глава государства напомнил, что в число постоянных членов Совета безопасности входят и представители гражданской администрации, в том числе глава правительства, спикеры обеих палат парламента и представители администрации президента.

При этом он обратил внимание, что Совет безопасности обеспечивает главе государства его конституционные полномочия по обеспечению национальной безопасности.

"Естественно, что в его составе есть и всегда будут руководители силовых структур", – добавил Александр Лукашенко.

О задачах Совбеза

"Важнейшей задачей Совета безопасности было и остается рассмотрение вопросов внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности", – уточнил он.

Причем государственные органы в современных условиях должны эффективно и скоординировано преодолевать вызовы и угрозы, которые перед ними возникают.

"Учитывая агрессивные попытки превратить Беларусь, по терминологии США, в "несостоявшееся государство", мы должны закрепить за Советом безопасности новые конкретные, жизненно важные функции", – считает белорусский лидер.

По его мнению, расширение полномочий данного государственного органа поспособствует обеспечению стабильной и безопасной работы каждого белоруса и республики в целом.