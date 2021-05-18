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Декрет Лукашенко о самом принципиальном решении рассмотрят в Овальном зале

18.05.2021 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Декрет президента "О защите суверенитета и конституционного строя" будет рассмотрен 19 мая на сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие самого принципиального решения за время своего президентства в ходе общения с журналистами во время субботника 19 апреля. Декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" Лукашенко подписал 9 мая 2021 года.

"В повестку заседания сессии 19 мая внесен только один вопрос – рассмотрение декрета №2 "О защите суверенитета и конституционного строя", – сообщили Sputnik во вторник в пресс службе.

В соответствии с законодательством, депутаты принимают к сведению вынесенный на рассмотрение декрет, затем он будет отправлен в Совет республики.

19 мая в Овальном зале в первой половине дня пройдет совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоится. На вопросы депутатов и сенаторов ответит заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который курирует в правительство социальную сферу. Он также выступит с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь". Как правило, на ответы правительства в овальный зал приходят профильные министры.

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Теги: Минск
 
 
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В первой половине дня 19 мая правительство ответит на вопросы парламентариев по социальной тематике.
 
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