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Заседание Совета безопасности во Дворце Независимости

18.05.2021 12:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время.

Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совбеза во Дворце Независимости. Напомним, в совет входят не только силовики, но и руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации Президента. Глава государства особенно обратил внимание на открытость работы совета: общество должно видеть и понимать все решения Совбеза.

9 мая Александр Лукашенко подписал Декрет "О защите суверенитета и конституционного строя". Документ предусматривает в случае гибели главы государства в результате покушения или внешней агрессии передать все полномочия Совету безопасности. Декрет вступил в силу сразу же после подписания - в День Победы. Он направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси.


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Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время. Об этом заявил Александр...
 
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