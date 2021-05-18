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Душанбе готовится принять заседание СМИД ОДКБ
18.05.2021 12:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки, ее влияние на безопасность стран организации. Душанбе готовится принять заседание СМИД ОДКБ. Беларусь представит министр иностранных дел. Владимир Макей уже прибыл в Таджикистан. Совет министров иностранных дел примет важные политические заявления, касающиеся сотрудничества ОДКБ с международными организациями, продления срока действия СНВ-3 и 75-летия приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. Конференция пройдет очно с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.
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Состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки, ее влияние на безопасность стран организации. Душанбе готовится принять заседание СМИД...
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