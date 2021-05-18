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А. Лукашенко подписал два важных документа

18.05.2021 12:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства накануне подписал два важных документа. Это закон по вопросам обеспечения национальной безопасности и закон о государственной защите. 

Последний документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите. Например, это военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, сотрудники службы безопасности Президента и Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси и близкие вышеперечисленных лиц. Таким образом, меры защиты можно будет применять к любому человеку, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к госслужащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий и другим лицам, а также их родным. 

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности: В прошлом году оскорбления и угрозы жизни, здоровью и имуществу поступали не только судьям, представителям правоохранительных и контролирующих органов, но и работникам иных государственных структур, членам избирательных комиссий, журналистам, спортсменам, учителям, представителям общественных организаций в связи с четким и ясным выражением своей гражданской позиции, поддерживающей проводимый государством курс. Вносимые изменения позволят государству применять меры безопасности, обеспечить правовую и социальную защиту, включая материальную компенсацию, не только в отношении государственных служащих, но и любого гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье или их имущество. Иными словами, государство обеспечивает не только общественную безопасность, но и безопасность физических лиц.

Документ по вопросам обеспечения нацбезопасности вносит изменения в законы, регулирующие деятельность органов внутренних дел и ряда иных правоохранительных органов и военизированных организаций. Уточняются условия и пределы применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники. Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов  не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов. Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.


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Глава государства накануне подписал два важных документа. Это закон по вопросам обеспечения национальной безопасности и закон о государственной защите.  ...
 
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