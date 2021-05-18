Эксперт о новом законе по обеспечению нацбезопасности: режим «боится соскочить с этого коня репрессий»

Политический аналитик Александр Класковский прокомментировал подписанный Александром Лукашенко закон по вопросам обеспечения национальной безопасности. Сообщение опубликовано в его телеграм-канале.

«Еще большую свободу рук дает силовикам закон по вопросам обеспечения национальной безопасности», - пишет политолог.

Напомним, вчера, 17 мая, Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». В нем указано, когда сотрудники силовых ведомств могут проводить досмотр граждан и их вещей, когда возможно применение физической силы и оружия и когда силовики не несут ответственность за свои действия.

Класковский отметил, что при подавлении протестов в августе 2020 года силовики и так применяли имеющийся у них арсенал: водометы, слезоточивый газ, резиновые пули.

«При этом — хотя несколько манифестантов погибли, тысячи были избиты, подверглись истязаниям, многие получили увечья — никого из людей в погонах не наказали за чрезмерное применение силы», - говорит политолог.

Он отметил, что сейчас представители власти «просто подгоняют законы под уже сложившуюся репрессивную практику».

«Тем временем конвейер репрессий продолжает работать в бешеном темпе. И не видно никаких признаков того, что режим собирается остановить или хотя бы притормозить этот конвейер, а тем более пойти на амнистию политических узников», - заявляет политический аналитик.

Класковский считает, что давящие на режим факторы для него пока не критичны, финансовое положение властей не катостофичесно, западные санкции «в обозримой перспективе» вряд ли подкосят экономические опоры режима.

«Москва не торопится осыпать Лукашенко щедротами, поджимает, чтобы быстрее подписывал союзные программы (бывшие дорожные карты углубления интеграции), но и откровенно валить его не станет», - делится мнением политический аналитик.

Он отмечает, что Лукашенко и ранее не охотно шел на экономические реформы, «а уж теперь тем более».

«Белорусский вождь косо смотрит на бизнес, боится его развития, так как это расширяет слой людей, заинтересованных в переменах», - заявляет Класковский.

Политолог говорит, что наверняка и внутри системы не все довольны «чрезвычайщиной», но никто против режима не пойдет, поскольку все больше исполнителей «замазываются в нехороших делах». А стимул сохранения действующей власти все усиливается, «поскольку приятных для себя перспектив при его смене многие в среде силовиков и гражданской вертикали не видят».

«Самое же главное — вождь режима, скорее всего, просто боится соскочить с этого коня репрессий.

Он понимает или, по крайней мере, подсознательно чувствует, что та часть народа, которая не приемлет его систему, велика и что она не смирилась с этим апофеозом дубинки, а лишь сжала зубы и ожидает своего часа», - подытожил Александр Класковский.