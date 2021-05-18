|
В Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая
18.05.2021 13:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая - Sputnik. Идет подготовка встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее российская газета "Коммерсант"
"Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", – заявил пресс-секретарь Владимира Путин в ответ на вопрос планируется ли встреча президентов, на которой будут подписаны интеграционные карты.
Дмитрий Песков уточнил, что правительство работает над исполнением поручений, которые ранее дали главы государств по результатам общения в предыдущий раз
"Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов", - уточнил пресс-секретарь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры двух стран в том числе будут обсуждать развитие интеграционных процессов и возможное подписание соответствующих дорожных карт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)