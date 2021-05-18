В Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. Идет подготовка встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее российская газета "Коммерсант" сообщила , что белорусский лидер приедет на встречу со своим российским коллегой в до конца текущего месяца.

"Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", – заявил пресс-секретарь Владимира Путин в ответ на вопрос планируется ли встреча президентов, на которой будут подписаны интеграционные карты.

Дмитрий Песков уточнил, что правительство работает над исполнением поручений, которые ранее дали главы государств по результатам общения в предыдущий раз

"Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов", - уточнил пресс-секретарь.

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