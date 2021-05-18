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Лукашенко рассказал, при каких условиях могут отменить его декрет о Совбезе

18.05.2021 13:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что декрет о временной передаче власти Совету безопасности начнет действовать только в случае убийства главы государства и добавил, что документ может быть отменен новой властью после выборов. Видеозапись выступления опубликовал Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента.

Александр Лукашенко собрал во вторник совещание во Дворце Независимости, во время которого обсуждалось повышение роли Совбеза в жизни страны после того, как был подписан декрет "О защите суверенитета и конституционного строя".

"Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны, если, не дай бог, это произойдет. Вы знаете, какой это случай. Только одного. И представьте …, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Нетрудно спрогнозировать, я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет президента", - сказал Лукашенко.

Глава государства пояснил, что, когда изберут нового главу государства, необходимость в декрете исчезнет.

"Он будет отменен новым президентом или же парламентом и президентом - в зависимости уже от новой конституции, я надеюсь", - пояснил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, декрет ему "никто не советовал", кроме того, документ неоднократно переписывался.

"Я принял решение, чтобы все решения Совбеза принимались тайным голосованием. Чтобы никто не довлел над мнением членов Совета безопасности", - добавил президент.

Декрет Лукашенко "О защите суверенитета и конституционного строя", опубликованный 9 мая, определяет, что в случае гибели главы государства в результате акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера Совет безопасности вводит военное положение.

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Теги: Минск
 
 
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Декрет Лукашенко о самом принципиальном решении был опубликован 9 мая. Согласно документу, в случае гибели главы государства Совет безопасности вводит военное...
 
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