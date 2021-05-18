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Госсекретариату Совбеза придадут статус госоргана - Вольфович

18.05.2021 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая ― Sputnik. Госсекретариат Совбеза будет наделен статусом госоргана, об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что это предусмотрено новой редакцией положения о Совете Безопасности. По словам госсекретаря, последний раз документ редактировался в 2000 году, поэтому назрела необходимость его актуализации.

Планируется, что в ближайший месяц работа над документом завершится. После, его представят для утверждения главе государству.

"Президент высказал небольшие замечания, которые будут проанализированы. Будут внесены поправки, и документы в установленном порядке будут представлены для утверждения главе государства", - сказал Вольфович, его слова приводит БелТА.

Напряженность на границе растет

Вольфович на заседании Совбеза подчеркнул, что вокруг границ республики обстановка постоянно вызывает напряжение и нагнетается.

"Это исходит из тех мероприятий, которые проводятся на территории сопредельных государств, прежде всего, оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств. Не настораживать нас это не может", - сказал он.

По словам Вольфовича, число учений, приводящихся на территории сопредельных стран, вызывает определенные военные риски, в том числе, у границ Беларуси. В частности, за последнюю неделю отмечены 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ нашей страны.

Госсекретарь также подчеркнул, что на территории Польши были отмечены действия спецподразделений, которые работали на брестском направлении. Они изучали подходы к госгранице, а также возможность ее прохода - и это вызывает беспокойство.

Тем не менее Вольфович заверил, что ведомства Беларуси вырабатывают адекватные меры реагирования. В первую очередь, речь идет об укреплении границы и работы в пунктах пропуска, а также усилении боевого дежурства по ПВО.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшее время завершится работа над документом, затем его рассмотрит президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
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