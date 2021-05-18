Журналистку Елену Толкачеву увезли на допрос в ДФР

Источник материала: БелаПАН

Минск, 17 мая. Журналистку портала tut.by и информагентства БелаПАН Елену Толкачеву после обыска в ее квартире увезли на допрос в департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. По информации БелаПАН, Толкачева находится в статусе свидетеля. Вместе с ней в ДФР поехал ее адвокат.

Как сообщает "Еврорадио", закончен обыск и в квартире главного редактора tut.by Марины Золотовой. "Силовики вышли из квартиры главреда tut.by Марины Золотовой. Видно, что они выносят технику. Ее саму вывели через "черный ход" и увезли", — говорится в сообщении.

Вероятно, все еще продолжается у обыск дома у заместителя Золотовой Максима Гайко.

Несколько часов не выходит на связь Юлия Чернявская — вдова основателя tut.by Юрия Зиссера, годовщина смерти которого отмечалась 17 мая.

ДФР КГК сообщил о возбуждении в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" уголовного дела по ст. 243 ч. 2 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза КГК, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий". "На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий", — говорится в сообщении. — В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".

Одновременно портал был заблокирован Министерством информации. Решение об ограничении доступа к tut.by и его копиям принято на основании уведомления Генеральной прокуратуры, сообщил Мининформ. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — сообщило министерство. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

Сегодлня утром силовики также пришли с обысками в редакции структурных подразделений tut.by — av.by и hoster.by.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналистку Елену Толкачеву увезли на допрос в ДФР Минск, 17 мая. Журналистку портала tut.by и информагентства БелаПАН Елену Толкачеву после обыска в ее квартире увезли на допрос в департамент финансовых расследований...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.