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Совбез будет госорганом
18.05.2021 15:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Государственный секретариат Совета безопасности станет государственным органом. Положение о новых функциях Совбеза будет подготовлено в ближайшее время.
Об этом сегодня по итогам заседания Совбеза с участием Александра Лукашенко заявил госсекретарь совета Александр Вольфович.
«Будут внесены поправки, и документы в установленном порядке будут представлены для утверждения главе государства», — сказал госсекретарь, передает
Придание госсекретариату Совбеза статуса государственного органа повысит его роль и ответственность в рамках подписанного недавно Декрета №2.
Совбез будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом, оценкой рисков, вызовов и угроз нацбезопасности, выработке комплекса мер по их ликвидации, определении госорганов и должностных лиц, ответственных за реализацию этого комплекса мер, рассмотрении вопросов стратегического планирования, иных координирующих функций.
Напомним, что Александр Лукашенко
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Государственный секретариат Совета безопасности станет государственным органом. Положение о новых функциях Совбеза будет подготовлено в ближайшее время.
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