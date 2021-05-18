Совбез будет госорганом

Государственный секретариат Совета безопасности станет государственным органом. Положение о новых функциях Совбеза будет подготовлено в ближайшее время.

Об этом сегодня по итогам заседания Совбеза с участием Александра Лукашенко заявил госсекретарь совета Александр Вольфович.

«Будут внесены поправки, и документы в установленном порядке будут представлены для утверждения главе государства», — сказал госсекретарь, передает БелТА .

Придание госсекретариату Совбеза статуса государственного органа повысит его роль и ответственность в рамках подписанного недавно Декрета №2.

Совбез будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом, оценкой рисков, вызовов и угроз нацбезопасности, выработке комплекса мер по их ликвидации, определении госорганов и должностных лиц, ответственных за реализацию этого комплекса мер, рассмотрении вопросов стратегического планирования, иных координирующих функций.