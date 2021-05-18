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Совбез будет госорганом

18.05.2021 15:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Государственный секретариат Совета безопасности станет государственным органом. Положение о новых функциях Совбеза будет подготовлено в ближайшее время.

Об этом сегодня по итогам заседания Совбеза с участием Александра Лукашенко заявил госсекретарь совета Александр Вольфович.

«Будут внесены поправки, и документы в установленном порядке будут представлены для утверждения главе государства», — сказал госсекретарь, передает БелТА.

Придание госсекретариату Совбеза статуса государственного органа повысит его роль и ответственность в рамках подписанного недавно Декрета №2. 

Совбез будет заниматься прогнозированием, выявлением, анализом, оценкой рисков, вызовов и угроз нацбезопасности, выработке комплекса мер по их ликвидации, определении госорганов и должностных лиц, ответственных за реализацию этого комплекса мер, рассмотрении вопросов стратегического планирования, иных координирующих функций.

Напомним, что Александр Лукашенко подписал 9 мая Декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Документ предусматривает: в случае гибели Лукашенко вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий, все государственные органы и их должностные лица должны действовать в соответствии с решениями Совета безопасности.

 
 
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Государственный секретариат Совета безопасности станет государственным органом. Положение о новых функциях Совбеза будет подготовлено в ближайшее время.
 
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