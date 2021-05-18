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А. Лукашенко раскрыл суть декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"

18.05.2021 16:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед страной время. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совбеза во Дворце Независимости. Напомним, в совет входят не только силовики, но и руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации Президента. Глава государства обратил особое внимание на открытость работы совета: общество должно видеть и понимать все его решения.

Раскрыл Президент и суть документа, который был подписан 9 мая, - декрета "О защите суверенитета и конституционного строя". Он предусматривает в случае гибели главы государства из-за покушения или внешней агрессии передачу всех полномочий Совету безопасности. Сегодня же обсуждалась разработка нового положения об этом коллегиальном органе. Опираться закон будет на Конституцию, военную доктрину и правовые акты Беларуси.

Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа

Беларусь вынуждена реагировать на явную милитаризацию соседей. Почти двукратное увеличение контингентов НАТО и США в Польше и Прибалтике. Плюс регулярные провокации вдоль белорусских границ на западном направлении. Еще и поэтому Совбезу хотят добавить полномочий по прогнозированию внешних угроз. По сути в мирное время это будет "коллегиальный помощник" Президента по национальной безопасности. Об этом рассказал журналистам глава Совета безопасности уже после заседания.

А. Лукашенко раскрыл суть декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"

По словам госсекретаря Совбеза, такие нововведения будут предусмотрены новой редакцией положения о Совете безопасности. Предыдущее принимали еще в 2000 году. Настала пора актуализировать документ. Напомним, что декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Президент подписал 9 мая. Он вступил в силу сразу после подписания - в День Победы. Документ направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси.


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Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед страной время. Об этом заявил Александр Лукашенко на...
 
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