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А. Лукашенко раскрыл суть декрета "О защите суверенитета и конституционного строя"
18.05.2021 16:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед страной время. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совбеза во Дворце Независимости. Напомним, в совет входят не только силовики, но и руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации Президента. Глава государства обратил особое внимание на открытость работы совета: общество должно видеть и понимать все его решения.
Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа
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