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Роль и полномочия Совета безопасности должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед страной время. Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совбеза во Дворце Независимости. Напомним, в совет входят не только силовики, но и руководители правительства, обеих палат парламента и Администрации Президента. Глава государства обратил особое внимание на открытость работы совета: общество должно видеть и понимать все его решения.



Раскрыл Президент и суть документа, который был подписан 9 мая, - декрета "О защите суверенитета и конституционного строя". Он предусматривает в случае гибели главы государства из-за покушения или внешней агрессии передачу всех полномочий Совету безопасности. Сегодня же обсуждалась разработка нового положения об этом коллегиальном органе. Опираться закон будет на Конституцию, военную доктрину и правовые акты Беларуси.



Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа



Беларусь вынуждена реагировать на явную милитаризацию соседей. Почти двукратное увеличение контингентов НАТО и США в Польше и Прибалтике. Плюс регулярные провокации вдоль белорусских границ на западном направлении. Еще и поэтому Совбезу хотят добавить полномочий по прогнозированию внешних угроз. По сути в мирное время это будет "коллегиальный помощник" Президента по национальной безопасности. Об этом рассказал журналистам глава Совета безопасности уже после заседания.







По словам госсекретаря Совбеза, такие нововведения будут предусмотрены новой редакцией положения о Совете безопасности. Предыдущее принимали еще в 2000 году. Настала пора актуализировать документ. Напомним, что декрет "О защите суверенитета и конституционного строя" Президент подписал 9 мая. Он вступил в силу сразу после подписания - в День Победы. Документ направлен на сохранение независимости и суверенитета Беларуси.





