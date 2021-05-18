Посол Лукьянов: Россия исходит из позиции мягкой силы в политике

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Россия в сотрудничестве с другими странами руководствуется принципами мягкой силы и гибкой дипломатии, заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов.

Дипломат отметил, что РФ открыта к сотрудничеству со всеми странами мира.

"Мы готовы к взаимодействию с любыми странами, если отношения построены на взаимоуважении, признании суверенитета и генетического, культурного кода, который сформировался в каждом народе", – заявил российский дипломат в Минске на открытии Международных XXVII Кирилло-Мефодиевских чтений.

В этом году тема чтений "Духовное значение служения святого благоверного князя Александра Невского в контексте истории", поэтому Лукьянов особо отметил его роль в формировании российской государственности.

"Роль князя Александра Невского переоценить трудно. То время было знаковым для нашей государственности, для России. Эта личность сформировала и сформатировала развитие истории российского государства. Ведь Невский был не только воином, но и стратегом, мудрым человеком и дипломатом", – подчеркнул Лукьянов.

Он добавил, что странам нужно не создавать конфликты и спорить, а думать о том, как достичь мира.

"Хватит бряцать оружием, приходить с мечами, компьютерными программами, которые пострашней любого оружия будут, давайте думать об устройстве мира", – обратился к участникам чтений российский посол.

© Sputnik / Виктор Толочко Чтения в этом году проходят в Нацбиблиотеке

Мероприятия, приуроченные к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, проходят в Минске в дни Международных XXVII Кирилло-Мефодиевских чтений.

Открытие конференции состоялось в Круглом зале Национальной библиотеки. В ней принимают участие главы христианских конфессий, представители органов государственного управления, министерств и ведомств, научных учреждений, ректора вузов, дипломаты.

В БПЦ сообщили: ожидается, что летом этого года в Минск из России прибудет частица мощей благоверного князя Александра Невского. В белорусской столице есть Александро-Невская церковь – это храм в центре Минска на старом военном кладбище.

Кирилло-Мефодиевские чтения в Минске на протяжении более 25 лет объединяют специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Конференция – площадка для обсуждения научных трудов в сфере гуманитарного знания, проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.