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Алиев доволен результатом сотрудничества с Беларусью в военной сфере
18.05.2021 17:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который прибыл с визитом в Баку, сообщила пресс-служба главы республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По всем направлениям у нас дела идут хорошо. Недавний визит президента Александра Григорьевича Лукашенко еще раз это подтвердил", – отметил Алиев.
По его словам, в ходе обстоятельного
"Потому что сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества. Сотрудничество в военной, военно-технической сфере между нашими странами, как я сказал, имеет уже давнюю историю и очень хорошие результаты ", – констатировал президент.
Восстановление Карабаха
Алиев напомнил о своем приглашении белорусским компаниям участвовать в восстановлении территории Нагорного Карабаха, которая перешла под контроль Баку.
Кроме того, в ближайшее время делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Беларусь в рамках договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента.
Поддержка на международной арене
В свою очередь Хренин отметил, что Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана –друзей на Кавказе.
"Азербайджан традиционно был нам другом и союзником, всегда играл важную роль как в региональном, так и на международном политическом поприще", – подчеркнул министр обороны.
Он также поблагодарил президента Азербайджана за солидарность на мировых площадках, политическую поддержку, которую официальный Баку оказывает Минску.
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Президент Азербайджана особо отметил военно-техническое сотрудничество с белорусской стороной, которое демонстрирует особенно хорошие результаты.
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