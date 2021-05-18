Алиев доволен результатом сотрудничества с Беларусью в военной сфере

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который прибыл с визитом в Баку, сообщила пресс-служба главы республики.

"По всем направлениям у нас дела идут хорошо. Недавний визит президента Александра Григорьевича Лукашенко еще раз это подтвердил", – отметил Алиев.

По его словам, в ходе обстоятельного разговора с белорусским коллегой были затронуты вопросы по обширной повестке дня, в том числе военно-техническое сотрудничество. И работа в данной сфере будет продолжаться.

"Потому что сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества. Сотрудничество в военной, военно-технической сфере между нашими странами, как я сказал, имеет уже давнюю историю и очень хорошие результаты ", – констатировал президент.

Восстановление Карабаха

Алиев напомнил о своем приглашении белорусским компаниям участвовать в восстановлении территории Нагорного Карабаха, которая перешла под контроль Баку.

Кроме того, в ближайшее время делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Беларусь в рамках договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита президента.

Поддержка на международной арене

В свою очередь Хренин отметил, что Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана –друзей на Кавказе.

"Азербайджан традиционно был нам другом и союзником, всегда играл важную роль как в региональном, так и на международном политическом поприще", – подчеркнул министр обороны.

Он также поблагодарил президента Азербайджана за солидарность на мировых площадках, политическую поддержку, которую официальный Баку оказывает Минску.

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