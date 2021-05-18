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Главе Союза поляков предлагали в тюрьме сделку

18.05.2021 18:53 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Главе белорусской Союза поляков Анжелике Борис в тюрьме свободу в обмен на отъезд в Польшу

Анжелике Борис, находящейся в тюрьме, предлагали сделку: ее готовы были выпустить на свободу взамен на согласие о депортации из Беларуси в Польшу. 

Об этом рассказала на своей странице в соцсети директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы. Она отметила, что получить информацию от заключенных практически невозможно: их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, а родственники просто не получают писем.

Однако ей удалось узнать, что задержанным по «делу Союза поляков», предлагали выйти на свободу в обмен на согласие о депортации из Беларуси в Польшу. Вероятно, такое предложение было сделано всем, однако Борис от него отказалась. Аналогичное предложение было сделано журналисту Анджею Почобуту, который также отказался. Другие фигуранты дела были готовы обсуждать сделку, сообщает глава «Белсата». Она также отмечает, что психическое и физическое состояние Анны Панишевой оставляет желать лучшего.

Напомним, по делу Союза поляков сейчас задержаны пять человек: Генпрокуратура возбудила в отношении председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелики Борис, а также представителей данной организации Андрея Почобута, Ирены Бернацкой, Марины Тишковской и Анны Панишевой уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сравнил арест Анжелики Борис, со взятием заложников, пообещав поднять этот вопрос на встрече глав стран ЕС. Президент Польши Анджей Дуда написал о ситуации американскому президенту Джо Байдену.

 

 
 
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Главе белорусской Союза поляков Анжелике Борис в тюрьме свободу в обмен на отъезд в Польшу Анжелике Борис, находящейся в тюрьме, предлагали сделку: ее готовы были...
 
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