Главе Союза поляков предлагали в тюрьме сделку

Главе белорусской Союза поляков Анжелике Борис в тюрьме свободу в обмен на отъезд в Польшу

Анжелике Борис, находящейся в тюрьме, предлагали сделку: ее готовы были выпустить на свободу взамен на согласие о депортации из Беларуси в Польшу.

Об этом рассказала на своей странице в соцсети директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы. Она отметила, что получить информацию от заключенных практически невозможно: их адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, а родственники просто не получают писем.

Однако ей удалось узнать, что задержанным по «делу Союза поляков», предлагали выйти на свободу в обмен на согласие о депортации из Беларуси в Польшу. Вероятно, такое предложение было сделано всем, однако Борис от него отказалась. Аналогичное предложение было сделано журналисту Анджею Почобуту, который также отказался. Другие фигуранты дела были готовы обсуждать сделку, сообщает глава «Белсата». Она также отмечает, что психическое и физическое состояние Анны Панишевой оставляет желать лучшего.