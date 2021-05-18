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Египет даст $500 млн на восстановление сектора Газа

19.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. Власти Египта приняли решение выделить 500 миллионов долларов США на восстановление сектора Газа, заявил представитель президента страны Бассам Рады.

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о выделении 500 миллионов долларов в рамках инициативы Египта по восстановлению сектора Газа в связи с последними событиями", – сообщил он.

Рады также отметил, что работы по восстановлению будут вестись с участием египетских компаний.

Каир уже направил в сектор Газа 65 тонн гуманитарной помощи, в египетских больницах также начали принимать раненых палестинцев. Минздрав Египта создал оперативный штаб для координации помощи жителям анклава.

Ситуация на границе сектора Газа и Израиля обострилась вечером 10 мая. С того времени из анклава по израильской территории было выпущено более 3,3 тысячи ракет, большинство которых сбила система ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли десять человек, в результате ответных действий ЦАХАЛ – более 210 палестинцев.

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Теги: Минск
 
 
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Каир уже направил в сектор Газа 65 тонн гуманитарной помощи, в египетских больницах также начали принимать раненых палестинцев.
 
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