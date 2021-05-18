Обзор важнейших событий 18 мая 2021 года

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. В центральном офисе портала tut.by в Минске весь день продолжался обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, до полуночи не выходят на связь, некоторых задержанных, в том числе главного редактора Марину Золотову, доставили в ИВС. 18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Сайт tut.by сегодня заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры. У Золотовой обыск прошел дома, затем ее отвезли в департамент финансовых расследований КГК, а после — в ИВС в переулке Окрестина. По последней информации tut.by, помимо Золотовой в связи с уголовным делом задержаны также генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, журналистка Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, менеджер Андрей Авдеев. На 72 часа задержана заместитель главного редактора портала Ольга Лойко. Она находится в ИВС в переулке Окрестина. Туда же доставлена журналистка Толкачева. Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей. По информации портала, помимо непосредственных работников tut.by задержаны люди, не имеющие отношения к хозяйственной деятельности портала: CЕО Rocket Data Дарья Данилова, руководитель hoster.by Сергей Повалишев. Оперативники пришли и к Юлии Чернявской, совладелице hoster.by и вдове основателя tut.by Юрия Зиссера. После встречи с правоохранителями она оказалась в больнице с гипертоническим кризом.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро обеспокоена развитием событий вокруг tut.by, сообщает пресс-служба ОБСЕ. "По имеющейся информации, сегодня утром представители департамента финансовых расследований провели рейды и изъяли оборудование и документы в рамках уголовного расследования по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Также прошли обыски дома у главного редактора Марины Золотовой, заместителя главреда Максима Гайко, журналистки Елены Толкачевой и других, — говорится в сообщении. — Кроме того, по требованию Генеральной прокуратуры Министерство информации заблокировало портал tut.by и его копии якобы по обвинению в нарушении законодательства о СМИ". Рибейро заявила: "Сегодняшние события вокруг tut.by, одного из самых известных независимых медиапорталов в Беларуси, и его журналистов еще раз подчеркивают чрезвычайно тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступом к информации и безопасностью журналистов в стране". По ее словам, блокирование портала является "крайней мерой", а "непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ только усугубляют эти постоянные опасения".

"Сегодня мы все — свидетели умышленного убийства независимого портала tut.by", — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская. По ее словам, tut.by 20 лет "исправно сообщал белорусам честные новости и был образцом независимой прессы". "Многие опасались, что так и произойдет, но это совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами, — цитирует Тихановскую ее пресс-служба. — Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, — это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас на улицах и в тюрьмах". Тихановская подчеркнула, что вместе со своей командой "находится на связи" с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. "Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям. Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров", — заявила Тихановская.

Находящийся в СИЗО экс-банкир и экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико узнал о блокировке tut.by и прокомментировал ситуацию, сообщает телеграм-канал политика. "Основное свойство человека — думать — появляется и проявляется, когда есть хотя бы два варианта информации по вопросу, хотя бы два мнения. Tut.by делал огромную работу в обеспечении людей информацией по важнейшим вопросам", — цитирует Бабарико его телеграм-канал. По словам политика, преследование руководства и журналистов tut.by и блокировка доступа к порталу, который ежедневно читали миллионы белорусов, — это "удар по возможности и праву каждого человека сформировать свое мнение, по праву каждого человека думать". "Это шаг не просто в эпоху "до интернета", — считает Бабарико. — Это — прыжок в Средневековье. Вопрос поставлен о лишении нас печатного слова. Альтернативное мнение просто перестает существовать, устраняется другая точка зрения. Это уже касается каждого белоруса, независимо от политических убеждений и предпочтений. Потому что в таких условиях невозможна ничья безопасность и благосостояние".

Соединенные Штаты Америки "осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала tut.by, его журналистов и сотрудников", говорится в заявлении посольства США в Беларуси. "Обыски в офисах tut.by, а также в домах сотрудников под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества являются последними в серии карательных мер, направленных против средства массовой информации, чьим главным "преступлением" является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима", — подчеркнули в американской дипмиссии. В посольстве США отметили, что власти "лишили tut.by правового статуса СМИ", журналистов портала "штрафовали и заключали в тюрьму, они подвергались физическим нападениям", власти "неоднократно клеветали на портал и угрожали ему". "Сегодня они заблокировали веб-сайт tut.by и, похоже, намерены парализовать его работу, обвинив в нарушениях налогового законодательства, — говорится в заявлении. — Эти попытки искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века. Беларусь взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Беларусь будет соблюдать эти обязательства".

На заседании Совета безопасности Александр Лукашенко высказался о сути декрета № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя", который определяет действия органов власти в случае его гибели. По его словам, после выборов нового главы государства в случае гибели прежнего "отпадет необходимость в подобном декрете", и он будет отменен "новым президентом или же парламентом и президентом — в зависимости уже от новой Конституции". "Поэтому это декрет на один момент, если не дай бог… Для чего? Для того чтобы вы, прежде всего, сидящие здесь, и те миллионы, которых нет здесь, но поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу", — пояснил Лукашенко. Он также отреагировал на предположение о том, что декрет наделяет широкими полномочиями весь Совбез, а не конкретно премьер-министра, к которому согласно Конституции переходят президентские полномочия в случае смерти или недееспособности главы государства. "Некоторые тут переживали, что президент якобы не доверяет премьеру там и так далее. Я не говорю, нынешнему, допустим, премьеру. Слушайте, может быть на должности премьера на тот момент любой человек. Но в данном случае, если говорить о премьере, что значит — не доверяет? Отдельно прописано, что он является председательствующим на Совете безопасности", — сказал Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обзор важнейших событий 18 мая 2021 года Минск, 18 мая. В центральном офисе портала tut.by в Минске весь день продолжался обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, до полуночи не выходят на связь,...

Алексей Орешко, БелаПАН.