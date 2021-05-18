Юлия Чернявская после нахождения в больнице не вернулась домой, сообщает ее дочь

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Юлия Чернявская, вдова основателя портала tut.by Юрия Зиссера, выписана из больницы, однако она не вернулась домой. Об этом в "Фейсбуке" сообщила ее дочь Евгения Чернявская.

"Моя мама до сих пор не дома. Из больницы ее выписали, — написала она. — Но мама не дома. Мама не в больнице. А где она с 10 утра?"

Как сообщалось, Юлия Чернявская утром 18 мая не выходила на связь, а днем находилась в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска. Она перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. "Рядом с ней в больнице находится оперативник. В каком статусе Юлия, почему к ней пришли домой и сейчас сопровождает в больнице правоохранитель, неизвестно", — говорилось в сообщении телеграм-канала tut.by.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформирована администрация парка.

"На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий", — говорится в сообщении. — В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".

Сайт tut.by заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры.

На данный момент известно о задержании 13 сотрудников tut.by, включая главного редактора Марину Золотову и генерального директора ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмилу Чекину. Известно, что Золотову, а также ее заместителя Ольгу Лойко и журналистку Елену Толкачеву отправили в ИВС в переулке Окрестина.

Также задержаны люди, не имеющие отношения к хозяйственной деятельности портала: CЕО Rocket Data Дарья Данилова и руководитель hoster.by Сергей Повалишев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юлия Чернявская после нахождения в больнице не вернулась домой, сообщает ее дочь Минск, 18 мая. Юлия Чернявская, вдова основателя портала tut.by Юрия Зиссера, выписана из больницы, однако она не вернулась домой. Об этом в "Фейсбуке" сообщила ее...

БелаПАН.