США осудили преследование портала tut.by и его журналистов

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Соединенные Штаты "осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала tut.by, его журналистов и сотрудников", говорится в заявлении посольства США в Беларуси.

"Обыски в офисах tut.by, а также в домах сотрудников под фиктивным предлогом расследования налогового мошенничества являются последними в серии карательных мер, направленных против средства массовой информации, чьим главным "преступлением" является объективное освещение мирных протестов против сфальсифицированных выборов 2020 года и ответных насильственных и жестоких действий режима", — подчеркнули в американской дипмиссии.

В посольстве США отметили, что власти "лишили tut.by правового статуса СМИ", журналистов портала "штрафовали и заключали в тюрьму, они подвергались физическим нападениям", власти "неоднократно клеветали на портал и угрожали ему".

"Сегодня они заблокировали веб-сайт tut.by и, похоже, намерены парализовать его работу, обвинив в нарушениях налогового законодательства, — говорится в заявлении. — Эти попытки искоренить независимое мышление — в духе худших событий прошлого века. Беларусь взяла на себя международные обязательства уважать права человека и основные свободы, и Соединенные Штаты ожидают, что Беларусь будет соблюдать эти обязательства".

"Соединенные Штаты вновь призывают положить конец репрессиям против независимых СМИ, мирных протестующих, правозащитников и гражданского общества и продолжают призывать к привлечению к ответственности всех, кто совершил злоупотребления. Соединенные Штаты выступают в поддержку суверенной и независимой Беларуси, соблюдающей международные обязательства по защите прав человека", — отметили в американском посольстве.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом было проинформирована администрация парка.

Силовики пришли с обысками в редакцию tut.by, к его руководству и сотрудникам, а также в связанные с порталом компании — в офисы av.by (платформа купли-продажи автомобилей), rabota.by (сайт вакансий) и hoster.by.

У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в департамент финансовых расследований КГК. Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании, у некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей, сообщает телеграм-канал tut.by.

По последней информации tut.by, в связи с уголовным делом задержаны 13 сотрудников: генеральный директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместитель главного редактора Максим Гайко, журналистка Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, начальник отдела продаж Марина Кушнеревич, менеджер Андрей Авдеев. Также на 72 часа задержана заместитель главного редактора портала Ольга Лойко. Она находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

Юлия Чернявская, вдова основателя портала tut.by Юрия Зиссера, сейчас находится в кардиологическом отделении 1-й городской клинической больницы Минска. Как сообщает портал, Чернявская перенесла гипертонический криз, медики оказали ей помощь. Рядом с ней в больнице находится оперативник, ее процессуальный статус неизвестен.

Силовики также увезли директора структурного подразделения центра электронного бизнеса tut.by компании hoster.by Сергея Повалишева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США осудили преследование портала tut.by и его журналистов Минск, 18 мая. Соединенные Штаты "осуждают неослабевающее преследование режимом Лукашенко независимого портала tut.by, его журналистов и сотрудников", говорится в...

Захар Щербаков, БелаПАН.