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Россия может стать посредником в вопросе определения границы в Карабахе
19.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Россия могла бы стать посредником при обсуждении вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
"По предварительной договоренности между сторонами (Арменией и Азербайджаном) Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии, армяно-азербайджанской, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника", - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Душанбе.
Лавров отметил, что "мы, в свою очередь, подробно информировали наших друзей о тех усилиях, которые предпринимает Российская Федерация для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы".
Напомним, что
Помощь Таджикистану
Также Сергей Лавров отреагировал на активизацию боевиков вблизи границ Таджикистана. Он заявил, что в этой связи РФ будет оказывать помощь Душанбе.
"Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы – и будем это реализовывать на практике - оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Таджикистана.
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