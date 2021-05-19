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Россия может стать посредником в вопросе определения границы в Карабахе

19.05.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Россия могла бы стать посредником при обсуждении вопросов демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"По предварительной договоренности между сторонами (Арменией и Азербайджаном) Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии, армяно-азербайджанской, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника", - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Душанбе.

Лавров отметил, что "мы, в свою очередь, подробно информировали наших друзей о тех усилиях, которые предпринимает Российская Федерация для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы".

Напомним, что боевые действия в регионе возобновились в конце сентября прошлого года. Стороны конфликта предприняли несколько попыток подписать мирный договор, но успешным стало трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября: при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Стороны остановились на занятых позициях, коме того, в Карабахе разместились российские миротворцы.

Помощь Таджикистану

Также Сергей Лавров отреагировал на активизацию боевиков вблизи границ Таджикистана. Он заявил, что в этой связи РФ будет оказывать помощь Душанбе.

"Мы озабочены активизацией боевиков международных террористических организаций в северных провинциях Афганистана. Готовы – и будем это реализовывать на практике - оказывать Душанбе всю необходимую помощь в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков", - сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Таджикистана.

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Теги: Минск
 
 
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