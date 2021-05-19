Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Новой попыткой заставить замолчать ведущие независимые СМИ в Беларуси назвал преследование tut.by генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

На своей странице в "Твиттере" он призвал ООН и ОБСЕ обеспечить в Беларуси право на свободу распространения информации.

Как сообщал БелаПАН, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность развитием событий вокруг белорусского портала tut.by. "Сегодняшние события вокруг tut.by, одного из самых известных независимых медиапорталов в Беларуси, и его журналистов еще раз подчеркивают чрезвычайно тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступом к информации и безопасностью журналистов в стране", — заявила Рибейро.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Репортеры без границ": Преследование tut.by — новая попытка заставить замолчать ведущие независимые СМИ в Беларуси Минск, 19 мая. Новой попыткой заставить замолчать ведущие независимые СМИ в Беларуси назвал преследование tut.by генеральный секретарь международной организации...

Дмитрий Власов, БелаПАН.