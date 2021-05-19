На 72 часа задержана юрист tut.by Екатерина Ткаченко

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Среди задержанных на 72 часа сотрудников tut.by юрист Екатерина Ткаченко, сообщил портал в своем телеграм-канале со ссылкой на родственников.

В актуальном списке задержанных сотрудников tut.by также редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко.

"При этом мы все еще не знаем, где сейчас некоторые наши коллеги, в том числе заместитель бухгалтера Мария Новик", — сообщает портал.

Стало также известно, что журналист onliner.by Александр Чернухо, задержанный во время освещения событий у офиса tut.by, вышел на связь и вернулся домой. Его коллега из ежемесячника "Белорусы и рынок" Артем Майоров, который был днем у офиса tut.by, находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

"На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий", — говорится в сообщении. — В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".

Пресс-служба КГК сообщает, что органами финансовых расследований КГК проводятся "неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности".

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован. Такое решение принято Министерством информации на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — сообщил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На 72 часа задержана юрист tut.by Екатерина Ткаченко Минск, 19 мая. Среди задержанных на 72 часа сотрудников tut.by юрист Екатерина Ткаченко, сообщил портал в своем телеграм-канале со ссылкой на родственников. В...

БелаПАН.