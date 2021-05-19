Литва предлагает убежище TUT.by

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал происходящее с TUT.by и предложил убежище сотрудникам портала. Соответствующее заявление Ландсбергис написал в своем Twitter.

«Тяжело видеть репрессии нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних беларусских независимых новостных сайтов TUT.by и его журналистов. Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. Вместе мы победим тиранию и ложь», - заявил глава литовского МИД.

Напомним, вчера в офисе портала TUT.BY, а также в его региональных подразделениях и редакциях, с ним связанных (hoster.by и av.by), начались обыски.

Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу.

Часть сотрудников портала задержаны , некоторые находятся на Окрестина. Сегодня охрана не пустила в офис TUT.by журналиста.

Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг поддержала портал и призвала власти «прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by».