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Литва предлагает убежище TUT.by
19.05.2021 11:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал происходящее с TUT.by и предложил убежище сотрудникам портала. Соответствующее заявление Ландсбергис
«Тяжело видеть репрессии нелегитимного режима Лукашенко в отношении одного из последних беларусских независимых новостных сайтов TUT.by и его журналистов. Литва готова предложить дом вдали от дома всем ищущим убежище. Вместе мы победим тиранию и ложь», - заявил глава литовского МИД.
Напомним, вчера в офисе портала TUT.BY, а также в его региональных подразделениях и редакциях, с ним связанных (hoster.by и av.by),
Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу.
Часть сотрудников портала
Старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг поддержала портал и призвала власти «прекратить свои репрессии против независимых голосов и немедленно отменить блокировку TUT.by».
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал происходящее с TUT.by и предложил убежище сотрудникам портала.
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