Госдума единогласно денонсировала Договор по открытому небу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Нижняя палата российского парламента в ходе пленарного заседания единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу.

Ранее в 2020 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке запустили процедуру выхода из данного международного соглашения. В ответ на данный шаг официальная Москва запустила процедуры по выходу из соглашения.

Заседание Государственной Думы в среду началось с обсуждения вопроса о денонсации данного международного договора. Это соглашение предоставляло право государствам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

"Поддержка единогласная", - констатировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин после подведения итогов голосования.

Когда Россия выйдет из договора

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин сообщил, что верхняя палата российского парламента планирует рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу 2 июня.

"После того, как закон, как я надеюсь, будет принят и затем, как я надеюсь, одобрен в Совете Федерации, он поступает на подпись президенту. И после подписания мы, МИД, должны передать... хранителям договора - Венгрии и Канаде - ноту, уведомление о том, что такое решение принято, и Россия покидает договор", - сказал в Госдуме заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, с момента вручения данной ноты отсчитывает шестимесячный срок до того, государство будет считаться официально покинувшим соглашение.

"В случае с США этот период был с 22 мая по 22 ноября. Соответственно, если все пройдет, как сейчас нам представляется, Россия выйдет из договора где-то в декабре", - пояснил заместитель министра иностранных дел.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года. Данное соглашение легло в основу архитектуры международной безопасности и укрепления доверия в Европе после "холодной войны".

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