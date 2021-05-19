Евросоюз: Преследование журналистов в Беларуси должно прекратиться

Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Преследование журналистов в Беларуси должно прекратиться, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано.

"В ходе очередного акта продолжающихся репрессий и запугивания власти в понедельник нанесли удар по крупнейшему независимому СМИ — порталу tut.by. Задержаны не менее 15 сотрудников медиа, его домен заблокирован, в офисах и частных квартирах сотрудников произведены обыски, возбуждено уголовное дело против руководства", — констатировал Стано.

Представитель ЕС отметил, что недавние действия властей против других независимых СМИ и журналистов, включая задержания внештатного корреспондента Deutsche Welle Александра Буракова, могилевского журналиста Владимира Лапцевича, фотожурналистки Татьяны Капитоновой и журналистки tut.by Любови Касперович, "свидетельствуют о полном пренебрежении властями Беларуси правом на свободу выражения мнения".

"Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Беларусью, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, — сказал Стано. — Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными. ЕС также призывает положить конец насилию и репрессиям против мирных демонстрантов и различных представителей общества, включая правозащитников или представителей меньшинств, а также членов политической оппозиции".

Пресс-секретарь Европейской службы внешних действий подчеркнул, что виновные в нарушении прав человека не могут оставаться безнаказанными. "ЕС вместе с международным сообществом координирует усилия по привлечению их к ответственности", — отметил он.

Стано добавил, что ЕС поддерживает народ Беларуси в его призыве к уважению прав человека и основных свобод и будет продолжать поддерживать белорусское гражданское общество и независимые СМИ.

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как следует из пресс-релиза ведомства, в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По утверждению ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом была проинформирована администрация парка.

Сайт tut.by с 18 мая заблокирован. Такое решение приняло Министерство информации на основании уведомления Генпрокуратуры. "Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — сообщил Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

В актуальном списке задержанных накануне сотрудников tut.by главный редактор Марина Золотова, генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель директора Ирина Рыбалко, главный инженер Алла Лапатко, редактор Ольга Лойко, журналист Елена Толкачева, юрист Екатерина Ткаченко.

Стало также известно, что журналист onliner.by Александр Чернухо, задержанный во время освещения событий у офиса tut.by в Минске, вышел на связь и вернулся домой. Его коллега из ежемесячника "Белорусы и рынок" Артем Майоров, который был вчера днем у офиса tut.by, находится в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Евросоюз: Преследование журналистов в Беларуси должно прекратиться Минск, 19 мая. Преследование журналистов в Беларуси должно прекратиться, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано. "В ходе очередного...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.