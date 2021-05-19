ЕС осудил действия белорусских властей в отношении портала TUT.BY

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Европейский Союз призвал власти Беларуси прекратить преследования журналистов, об этом говорится в официальном заявлении Европейской службы внешних связей.

Европейские дипломаты обратили внимание, что белорусские власти нанесли удар по крупнейшему средству массовой информации TUT.BY. В результате чего были задержаны сотрудники, домен портала заблокирован, в офисах и частных квартирах сотрудников произведены обыски, возбуждено уголовное дело против руководства.

"Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Беларусью, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ", - отметили в Европейской службе внешних связей.

В связи с этим в ЕС призывают белорусские власти прекратить преследование журналистов и освободить всех задержанных, а также уважать права человека и основные свободы.

Что происходит с TUT.BY

Накануне в пресс-службе Комитета государственного контроля рассказали, что Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководства TUT.BY.

Во вторник в центральном и региональных офисах портала были проведены обыски , а также в квартирах некоторых сотрудников. Позднее стало известно, что часть журналистов были задержаны.

Министерство информации заблокировало доступ к сайту TUT.BY и его копиям на основании решения Генеральной прокуратуры, которая установила якобы многократные факты нарушения закона о СМИ.

Осенью 2020 года министерство информации вынесло TUT.BY четыре письменных предупреждения. После чего ведомство обратилось в суд и лишило портал статуса сетевого издания.

В последствии этого решения журналисты портала не могут обращаться с официальными запросами в государственные органы, брать интервью или освещать митинги с жилетками и бейджами с надписью "Пресса".

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