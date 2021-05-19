ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава администрации президента представил декрет №2 в Совете Республики

19.05.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Представляя декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" в Совете республики, глава администрации президента Игорь Сергеенко заявил, что документ нацелен на сохранение независимости и суверенитета Республики Беларусь.

"Документом предусматривается, что в случае гибели президента Республики Беларусь вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совбеза Беларуси, на заседаниях которого председательствует премьер-министр Республики Беларусь", – сказал Сергеенко.

По его словам, на такой случай предусматривается ограничение на свободное передвижение, вводится комендантский час, чрезвычайное и военное положение, запрет на массовые мероприятия.

При этом, отметил Сергеенко, все органы действуют в соответствии с решениями совета безопасности.

"В случае невыполнения, руководители освобождаются от своих должностей, и на их место назначаются другие", – уточнил Сергеенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декретом, в частности, предусматривается введение военного положения и комендантского часа.
 
Новости дня
Новости политики
 
ЕС осудил действия белорусских властей в отношении портала TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

18.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by