Глава администрации президента представил декрет №2 в Совете Республики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Представляя декрет №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" в Совете республики, глава администрации президента Игорь Сергеенко заявил, что документ нацелен на сохранение независимости и суверенитета Республики Беларусь.

"Документом предусматривается, что в случае гибели президента Республики Беларусь вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совбеза Беларуси, на заседаниях которого председательствует премьер-министр Республики Беларусь", – сказал Сергеенко.

По его словам, на такой случай предусматривается ограничение на свободное передвижение, вводится комендантский час, чрезвычайное и военное положение, запрет на массовые мероприятия.

При этом, отметил Сергеенко, все органы действуют в соответствии с решениями совета безопасности.

"В случае невыполнения, руководители освобождаются от своих должностей, и на их место назначаются другие", – уточнил Сергеенко.