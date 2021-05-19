|
Глава администрации президента представил декрет №2 в Совете Республики
19.05.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая - Sputnik. Представляя
"Документом предусматривается, что в случае гибели президента Республики Беларусь вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совбеза Беларуси, на заседаниях которого председательствует премьер-министр Республики Беларусь", – сказал Сергеенко.
По его словам, на такой случай предусматривается ограничение на свободное передвижение, вводится комендантский час, чрезвычайное и военное положение, запрет на массовые мероприятия.
При этом, отметил Сергеенко, все органы действуют в соответствии с решениями совета безопасности.
"В случае невыполнения, руководители освобождаются от своих должностей, и на их место назначаются другие", – уточнил Сергеенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Декретом, в частности, предусматривается введение военного положения и комендантского часа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)