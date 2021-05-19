Госсекретариату Совета безопасности придадут статус государственного органа

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В Беларуси повышают роль Совбеза. Полномочия коллегиального органа должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время. Это накануне заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности во Дворце Независимости. Глава государства особенно обратил внимание на открытость работы Совета. Общество должно видеть и понимать все решения Совбеза.

Также стало известно, что Государственный секретариат Совета безопасности наделят статусом государственного органа. Это предусмотрено новой редакцией Положения о Совбезе. Последний вариант этого документа приняли еще в 2000 году, с тех пор появилась потребность его актуализировать. Работу над положением завершат в ближайший месяц.





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