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Госсекретариату Совета безопасности придадут статус государственного органа
19.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
В Беларуси повышают роль Совбеза. Полномочия коллегиального органа должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время. Это накануне заявил Александр Лукашенко на
Также стало известно, что Государственный секретариат Совета безопасности наделят статусом государственного органа. Это предусмотрено новой редакцией Положения о Совбезе. Последний вариант этого документа приняли еще в 2000 году, с тех пор появилась потребность его актуализировать. Работу над положением завершат в ближайший месяц.
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В Беларуси повышают роль Совбеза. Полномочия коллегиального органа должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время. Это...
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