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Госсекретариату Совета безопасности придадут статус государственного органа

19.05.2021 14:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси повышают роль Совбеза. Полномочия коллегиального органа должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время. Это накануне заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности во Дворце Независимости. Глава государства особенно обратил внимание на открытость работы Совета. Общество должно видеть и понимать все решения Совбеза.

Также стало известно, что Государственный секретариат Совета безопасности наделят статусом государственного органа. Это предусмотрено новой редакцией Положения о Совбезе. Последний вариант этого документа приняли еще в 2000 году, с тех пор появилась потребность его актуализировать. Работу над положением завершат в ближайший месяц. 


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В Беларуси повышают роль Совбеза. Полномочия коллегиального органа должны быть соизмеримы с теми рисками и угрозами, которые ставит перед нашей страной время. Это...
 
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