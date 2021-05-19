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Сергеенко: референдум по Конституции не спровоцирует новых протестов
19.05.2021 15:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая - Sputnik. Референдум по конституции планируется в начале года, и он не спровоцирует новую волну протестов в стране. Такое мнение высказал глава Администрации президента Игорь Сергеенко журналистам в сенате.
"Полагаю, что референдум не спровоцирует новую волну протестной активности. По сути дела, да, попытки такие предпринимаются, в том числе из-за рубежа и беглыми гражданами нашей страны. Призывы раздаются, но они не находят особой поддержки среди населения", – заявил он.
последует
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