Сергеенко: референдум по Конституции не спровоцирует новых протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Референдум по конституции планируется в начале года, и он не спровоцирует новую волну протестов в стране. Такое мнение высказал глава Администрации президента Игорь Сергеенко журналистам в сенате.

"Полагаю, что референдум не спровоцирует новую волну протестной активности. По сути дела, да, попытки такие предпринимаются, в том числе из-за рубежа и беглыми гражданами нашей страны. Призывы раздаются, но они не находят особой поддержки среди населения", – заявил он.

последует