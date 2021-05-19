Макей констатировал усиление внешнего давления на суверенные государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в среду принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба белорусского ведомства.

На встрече министры обсудили состояние и перспективы международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность стран-членов ОДКБ. Главы ведомств подчеркнули важность углубления взаимодействия на международных площадках и необходимость наращивания совместных усилий по повышению роли ОДКБ для поддержания международного мира и безопасности.

Владимир Макей выступил на заседании и оценил текущую ситуацию в международной и региональной безопасности. Он "констатировал сохранение военно-политической напряженности в Восточно-Европейском регионе" и усиление давления извне на суверенные государства, в том числе санкционным путем.

Беларусь готова к диалогу

Макей заявил также, что Беларусь готова к "равноправному и взаимоуважительному диалогу по преодолению существующих противоречий, снижению напряженности и восстановлению доверия, в том числе с учетом инициатив белорусской стороны, направленных на укрепление архитектуры международной безопасности и разоружения".

Договор по открытому небу

Министр иностранных дел Беларуси также высказался касательно ситуации вокруг Договора по открытому небу. Он выразил "обеспокоенность демонтажем системы международных договоренностей в области разоружения и контроля над вооружениями".

Во время заседания СМИД ОДКБ были приняты заявления о 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге; о сотрудничестве ОДКБ с государствами и международными организациями; об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия; а также заявление в связи с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Главы ведомств также одобрили ряд решений по актуальным направлениям деятельности ОДКБ.

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