|
Единый день голосования на выборах может появиться в Беларуси
19.05.2021 18:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Конституционная комиссия предлагает ввести в Беларуси единый день голосования на выборах депутатов всех уровней, данная информация был озвучена в среду на заседании верхней и нижней палат белорусского парламента.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Во время рабочих встреч комиссии было высказано мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти", – сказала председатель Минского областного совета депутатов, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая.
По ее словам, сейчас идет работа над проектом изменений Основного закона страны, который будет вынесен на референдум.
Якубицкая отметила, что при поддержке гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы, то есть до ноября 2023 года.
"За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, а электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки", – указала она.
В связи с этим предлагается также пересмотреть сроки полномочий депутатов местных советов, соответствующий закон может быть внесен в парламент.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси ближайшие выборы – в местные советы – пройдут в конце этого года, а референдум по Конституции – в начале следующего.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)