Единый день голосования на выборах может появиться в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Конституционная комиссия предлагает ввести в Беларуси единый день голосования на выборах депутатов всех уровней, данная информация был озвучена в среду на заседании верхней и нижней палат белорусского парламента.

"Во время рабочих встреч комиссии было высказано мнение о целесообразности перехода на единый день голосования при выборах в представительные органы власти", – сказала председатель Минского областного совета депутатов, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая.

По ее словам, сейчас идет работа над проектом изменений Основного закона страны, который будет вынесен на референдум.

Якубицкая отметила, что при поддержке гражданами проекта обновленной Конституции на референдуме полномочия депутатов, избранных в состав местных советов, в январе 2022 года продлятся лишь до единых выборов в Национальное собрание и местные советы, то есть до ноября 2023 года.

"За такой короткий промежуток времени депутаты не смогут в полной мере реализовать свои депутатские полномочия, а электоральная кампания повлечет дополнительные финансовые, организационные и технические издержки", – указала она.

В связи с этим предлагается также пересмотреть сроки полномочий депутатов местных советов, соответствующий закон может быть внесен в парламент.

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