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Главред сайта "Наша Ніва" сообщил о готовящемся штурме его квартиры силовиками

20.05.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Главный редактор сайта "Наша Ніва" (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в "Фейсбуке" о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он проживает с супругой — журналисткой портала tut.by Адарьей Гуштын.

"Барабанили в двери, соседке залепили глазок в дверях", — написал Мартинович.

Он заявил БелаПАН, что находится не дома и отправится туда, когда дождется приезда адвоката.

Не исключено, что интерес силовиков связан с уголовным делом, возбужденным 18 мая в отношении tut.by.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 мая. Главный редактор сайта "Наша Ніва" (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в "Фейсбуке" о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он...
 
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