|
Главред сайта "Наша Ніва" сообщил о готовящемся штурме его квартиры силовиками
20.05.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 19 мая. Главный редактор сайта "Наша Ніва" (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в "Фейсбуке" о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он проживает с супругой — журналисткой портала tut.by Адарьей Гуштын.
"Барабанили в двери, соседке залепили глазок в дверях", — написал Мартинович.
Он заявил БелаПАН, что находится не дома и отправится туда, когда дождется приезда адвоката.
Не исключено, что интерес силовиков связан с уголовным делом,
Ирина Турчина, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 19 мая. Главный редактор сайта "Наша Ніва" (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в "Фейсбуке" о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)