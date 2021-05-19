Источник материала: БелаПАН

Минск, 19 мая. Главный редактор сайта "Наша Ніва" (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в "Фейсбуке" о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он проживает с супругой — журналисткой портала tut.by Адарьей Гуштын.

"Барабанили в двери, соседке залепили глазок в дверях", — написал Мартинович.

Он заявил БелаПАН, что находится не дома и отправится туда, когда дождется приезда адвоката.

Не исключено, что интерес силовиков связан с уголовным делом, возбужденным 18 мая в отношении tut.by.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главред сайта "Наша Ніва" сообщил о готовящемся штурме его квартиры силовиками Минск, 19 мая. Главный редактор сайта "Наша Ніва" (nn.by) Егор Мартинович со ссылкой на соседей сообщил в "Фейсбуке" о готовящемся штурме его квартиры силовиками. Там он...

Ирина Турчина, БелаПАН.