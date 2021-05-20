Союзный капкан: Зачем Лукашенко снова едет в Москву

Международные контакты Александра Лукашенко с августа 2020 года завязаны исключительно на Россию: звонки и визиты в Москву, результаты которых фактически не озвучиваются, а тайные намерения становятся известны благодаря анонимным источникам в российских СМИ. Эксперты говорят о нехватке денег у официального Минска и опасности для белорусского суверенитета.

Денежный вопрос

Александр Лукашенко едет в Москву в третий раз с начала 2021 года. В прошлый раз он встречался с Владимиром Путиным 22 апреля в Москве. По итогам официальный белорусский лидер назвал одной из главных тем разговора - развитие белорусско-российской кооперации.

Но денежная тема незримо довлеет над каждой встречей Лукашенко и Путина. Так, анонс первого в 2021 году визита был смазан обсуждением, едет ли глава Беларуси в Сочи за новым кредитом .

А еще общее для переговоров-2021 — о них почти ничего неизвестно. Невозможно понять, что происходит, если результат многочасовой встречи ужимается в несколько предложений сообщения пресс-службы с перечислением тем.

Третья встреча

Информация о новой встрече с Путиным вновь появилась от анонимных источников «Коммерсанта» 15 мая. Они сообщили, что визит состоится уже до конца этого месяца. После этого, 18 мая возможность встречи подтвердил и официальный Кремль.

«Мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится… В рамках всего комплекса двухсторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов», — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Газета.ру».

По данным источников «Коммерсанта» , основная тема обсуждений — подписание «дорожных карт по глубокой интеграции», которые теперь называются «союзными программами». Из 28 программ — 26 в полной готовности и даже парафированы профильными министрами, работа продолжается над двумя самыми сложными союзными программами — налогово-таможенной и нефтегазовой.

И тут возникает ощущение де-жавю: по нефтегазовой союзной программе, говорят два источника, стороны обсуждают, с какого года цена на газ для Белоруссии будет на уровне цены для Смоленска, также в центре внимания тема компенсации налогового маневра в нефтяной сфере. Именно на этих вопросах раньше возникали проблемы.

Позиция российской стороны состоит в том, чтобы очередность была другой — сначала унификация, а потом скидка, в качестве компромисса возможна синхронизация двух процессов. Все решится Лукашенко и Путиным, и источники ожидают, что будет достигнут компромисс.

Просто нет денег

«На мой взгляд, нужны деньги. И единственный источник — это Москва. Вот главная причина этой поездки Лукашенко», - сказал БДГ политолог-международник Андрей Федоров.

При этом, эксперт подчеркнул, что стороны не в той ситуации, чтобы Москва что-то предлагала или просила у Минска. «Думаю, взамен они будут хотеть усиления интеграции. Как не переназывай дорожные карты в союзные программы, но нас втягивают в империю, которую снова пытаются создать», - подчеркнул Федоров.

Второй задачей для Москвы может быть смена власти, но эксперт не уверен, что это сейчас актуально.

Закрытость результатов переговоров Федоров называет византийской политикой. «Может быть, что нет результатов встречи, может быть, они есть, но их не хотят озвучивать, чтобы не усложнять и так непростую ситуацию», - заключил политолог.

Союзный капкан

«Между заклятыми союзниками продолжается традиционный торг в духе Остапа Бендера и монтера Мечникова из «Двенадцати стульев»: утром деньги — вечером стулья или же наоборот. Минску хочется побыстрее получить дешевые энергоресурсы, Москва же, зная, как легко партнер может соскочить с обещаний, пытается сначала добиться реального углубления интеграции. А если говорить откровеннее — сильнее привязать к себе Беларусь институционально», - прокомментировал в своем телеграм-канале политический обозреватель Александр Класковский.

Он обратил внимание на то, что от терминов «углубление интеграции», «дорожные карты» решено отказаться. «Видимо, по принципу «в доме повешенного не говорят о веревке». Ведь красивый замысел подписать пакет дорожных карт к 20-летию Союзного государства в декабре 2019 года с треском провалился — Лукашенко не захотел лезть в капкан», - предположил эксперт.

«Теперь дорожные карты интеграции назвали союзными программами, но суть не изменилась. Капканы ожидают своего часа», - добавил он.

При этом, Москва пока не дает денег официальному Минску, как считает политический аналитик, «держа партнера на полуголодном пайке, Кремль, надо думать, хочет добиться большей сговорчивости по части союзных программ». Объявленное российской стороной сокращение поставок нефти на «Нафтан» в мае тоже может быть элементом давления.

«Тайное общение Путина с Лукашенко с большой долей вероятности не ограничивается тематикой союзных программ. Можно предположить, что белорусскому вождю настойчиво напоминают про обещания по части конституционной реформы, транзита власти. А это для Лукашенко вещи дискомфортные», - считает Александр Класковский.

По его мнению, официальный лидер считает, что овладел ситуацией в стране, и, вероятно, был бы не прочь просидеть в своем кресле хотя бы до конца нынешней каденции, то есть до 2025 года.

К тому же не только Лукашенко, но и Путин попал в ловушку: после поддержки белорусского собрата-автократа в августе 2020 года теперь слишком уж откровенно давить на Минск было бы нелогично.

«Хоть у белорусского вождя и сидит гвоздем в голове мысль о снайпере (отсюда и нашумевший декрет № 2), так легко сдаваться он не намерен. И на его грядущей встрече с Путиным, скорее всего, продолжится дежавю, тягомотный торг в духе «Двенадцати стульев», а широкую публику с большой долей вероятности снова накормят общими фразами», - заключил Александр Класковский.