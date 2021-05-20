Лавров и Блинкен подготовят предложения для встречи Путина и Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мая – Sputnik. Министр внутренних дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам, касающимся стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ во время министерской сессии Арктического совета в Исландии.

После встречи с Блинкеном Лавров шуткой ответил на вопрос о возможной встрече лидеров двух стран. Его спросили, дала ли Россия добро на встречу президентов, на что министр ответил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".

"Будем готовить предложения нашим президентам по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности. Это, наверное, ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе", - добавил Лавров.

Он отметил, что это обязанность России и США, как крупнейших ядерных держав. И РФ сегодня подтвердила предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные, пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Дипмиссии в России и США

Лавров также высказался о предложениях Путину и Байдену по вопросам функционирования загранучреждений. Министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше выстраивать отношения, "поскольку расхождения серьезные".

По его словам, РФ готова "разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США", в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.

"Безусловно, мы сегодня затронули и тему дипломатических присутствий России в США и США в России. Этот порочный круг ударов был начат президентом Обамой, когда он уходил из Белого дома", - отметил Лавров по итогам почти двухчасовой встречи с Блинкеном.

Он добавил, что эта цепная реакция (дипломатических санкций - Sputnik), по его ощущениям, ни одну, ни другую сторону не устраивает.

"Я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения нашим президентам", - резюмировал министр.

Напомним, в апреле США объявили persona non grata ряд сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генконсульстве в Нью-Йорке. После в МИД РФ заявили о "зеркальном ответе", объявив persona non grata 10 сотрудников американского посольства в России. До 21 мая они должны покинуть территорию РФ.

Встреча президентов

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, встреча двух глав государств может состояться в июне, есть несколько конкретных дат. Он при этом отметил, что решение будет приниматься в зависимости от ряда факторов.

Президенты Путин и Байден провели телефонный разговор в апреле. Хозяин Белого дома предложил российскому коллеге провести двусторонний саммит . Свои услуги по проведению встречи предложили несколько государств , среди которых Австрия, Чехия и Финляндия. Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что глава Белого дома предлагал провести личную встречу в ближайшие недели.

В МИД РФ уточнили, что Москва позитивно восприняла предложение американского президента провести саммит с российским лидером, оно в настоящее время изучается .

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